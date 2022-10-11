وابل صاروخي روسي يستهدف أوكرانيا

الأولى

عواصم - الوكالات: تعرضت أوكرانيا صباح أمس لقصف صاروخي روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر وهو ما أثار ردود فعل غربية غاضبة فيما أعلنت بيلاروسيا عن نشر قوات روسية- بيلاروسية بعد يومين على تدمير جسر القرم جزئيا....(طالع ص15).

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا استهدفت البنى التحتية الأوكرانية بقصف كثيف متوعدا بأن الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا».

وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي «لم يكن من الممكن ترك الهجمات الأوكرانية تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد». بينما اعلنت وزارة الدفاع الروسية امس إن الضربات على أوكرانيا «حققت هدفها».

من جهته اتهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أوكرانيا بالتحضير لهجوم ضد بلاده مضيفا انه نتيجة لذلك ستنشر مينسك قوات روسية-بيلاروسية بدون تحديد موقعها.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي «انهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض» داعيا السكان الى البقاء في الملاجئ، وطالب فرنسا والمانيا برد «قاس» على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع. بينما زعم الجيش الأوكراني أن الضربات نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع ارسلت من بيلاروسيا.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى «غير مقبولة» وقال على تويتر «إنها تعبير عن ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا قوته»، مضيفا أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

كما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نظيره الأوكراني بزيادة الدعم العسكري لكييف. وأعرب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «صدمته العميقة» حيال الضربات الصاروخية. ورأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا «ترقى إلى جريمة حرب».

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا صباح امس بينها 41 أسقطتها الدفاعات الجوية وتأتي هذه الضربات بعد التدمير الجزئي لجسر يربط القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالأراضي الروسية.