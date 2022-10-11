«البلدي»: لجنة سباعية لتحرير الأراضي السكنية

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وافق المجلس البلدي في جلسته امس الاثنين على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية مؤلفة من 7 أعضاء، وزكى لعضويتها كلا من: عبدالله العنزي وناصر الجدعان وعبداللطيف الدعي وخالد المطيري وناصر الكفيف وفهد العبدالجادر واسماعيل بهبهاني. وأحال المجلس طلب استفسار حول الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى الى لجنة حولي، متضمنا رد هيئة الطرق كما أحال إلى لجنة العاصمة سؤالا حول تجاوزات وقعت في قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية.

وناقش المجلس توصيات لجنة شؤون البيئة التي دعت الى تفعيل الجانب الرقابي على عقود النظافة ومتابعة مخالفات وغرامات الشركات الناقلة للنفايات.