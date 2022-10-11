منح 1719 عسكرياً في «الإطفاء» أوسمة واجب وأنواط خدمة

الأولى

أعلن رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد صدور امر اميري بمنح 1719 عسكريا من الضباط وضباط الصف أوسمة الدفاع الوطني والواجب العسكري وأنواط الخدمة العسكرية التي تفضل بمنحها لهم سمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد تقديرا لجهودهم وخدماتهم بمجال الدفاع الوطني وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح انه بناء على الامر الأميري السامي الخاص بهذا الشأن تم منح وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء لـ (24) ووسام الدفاع الوطني من رتبة قائد لـ (490) ووسام الدفاع الوطني من رتبة فارس لـ (427) ووسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى لـ (223) ووسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية لـ (51) ووسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة لـ (71).

وأضاف انه تم ايضا منح نوط الخدمة الذهبي لـ (164) ونوط الخدمة الفضي لـ (175) ونوط الخدمة البرونزي لـ (94).