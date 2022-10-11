«قضايا الجنح» عبر «سهل»

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إضافة وتفعيل خدمة متابعة «قضايا الجنح» عبر تطبيق الخدمات الحكومي الموحد (سهل).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة الأمنية الرامية إلى التسهيل على المواطنين، لافتة إلى قيام قطاع الموارد البشرية والدعم التقني بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بإضافة وتفعيل الخدمة. يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق في منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي ويستهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.

