«الداخلية»: فحص ملفات رخص القيادة الخاصة بالوافدين

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية عن فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، بناءً على أوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة والغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد 6112 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية» في بيان إنه وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون العمل والإقامة تم خلال الفترة المذكورة القبض على 789 مخالفا بواقع 585 في أغسطس و204 في سبتمبر.

وأهاب البيان بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل.

