الحرس الوطني: قرعة علنية لقبول الطلبة الضباط

وطن النهار

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن إجراء قرعة علنية، غداً، لاختيار دفعة جديدة من الطلبة ضباط الاختصاص بعد الانتهاء من المقابلات التخصصية للجامعيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني مدير التوجيه المعنوي العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان في بيان أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تتم وفق نهج الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن القرعة العلنية ستعقد في قاعة الشهداء بمعسكر الصمود، وسوف تكون قرعة منفردة لكل تخصص يوضع خلالها أسماء المتقدمين المستوفين للشروط العامة والخاصة الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التخصصية والمقابلات الشخصية ويمكن متابعتها مباشرة بحساب الحرس الوطني على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام (kng_kw)، في تمام الساعة 10 صباحاً غدا الثلاثاء، متمنيا لمن يحالفهم الحظ التوفيق في تحقيق أهدافهم بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الحرس الوطني.

