«الخدمة المدنية»: أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن

وطن النهار

كشفت مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية رانية الكوح عن وجود أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن لدى الديوان.

وأضافت الكوح في تصريح صحافي أنه جارٍ التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضا الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مرن يؤدي إلى تخفيف معاناة الازدحام المروري بحيث يسهم هذا النظام بحسن سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف كما يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحه لخدمة الجمهور.

