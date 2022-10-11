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«الخدمة المدنية»: أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن

فايز الزعل
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الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

كشفت مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية رانية الكوح عن وجود أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن لدى الديوان.
وأضافت الكوح في تصريح صحافي أنه جارٍ التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضا الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مرن يؤدي إلى تخفيف معاناة الازدحام المروري بحيث يسهم هذا النظام بحسن سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف كما يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحه لخدمة الجمهور.


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