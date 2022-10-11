المطر: «النقل الجماعي» لحل الاختناقات المرورية

وطن النهار

أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر ان أزمات المرور والزحام الشديد الذي تشهده معظم المناطق مع بداية العام الدراسي من كل عام غير مستعصية على الحل، شريطة التوجه الى الاعتماد على وسائل النقل الجماعي المتطورة والحديثة والجاذبة في الحافلات والاسراع بتنفيذ المترو الدراسية للطلبة وكذلك الخاصة بالركاب، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة النقل الجماعي.

وجدد المطر دعوته الى أهمية ادراج برامج التوعية المرورية ضمن المناهج التعليمية الخاصة برياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، وبما يتناسب مع كل مرحلة دراسية بهدف غرس التوعية والالتزام بالقواعد المرورية لدى الطلبة منذ الصغر.

وأشار إلى أن فكرة تغيير توقيت مواعيد الدوام المدرسي لن يجني اي ثمار بل سيحدث حالة من الربكة لدى الجميع فضلا عن انزعاج أولياء الأمور لوجود عدد من الابناء بذات المدرسة مع اختلاف المراحل الدراسية.

