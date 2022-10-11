رفع 26 عربة متنقلة و15«آيس كريم» في الجهراء

وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع في لدية محافظة الجهراء تنفيذ جولات ميدانية في مناطق سعد العبدالله والقيروان والنهضة والصبية وكبد بمساندة أمنية من وزارة الداخلية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة محمد الجبعة بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة في المناطق في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولات قد اسفرت عن رفع وحجز 26 عربة متنقلة و 15 عربة أيس كريم وقد تم رفعهم و إرسالهم لموقع حجز البلدية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لأصحابها.

وأشار إلى تواصل المفتشين في جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين في المحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

