دراسة: تشددوا في منح رخص السوق

وطن النهار

دعت دراسة اكاديمية لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في البلاد الى ضرورة إعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات.

وشددت الدراسة التي تمت بإشراف المستشار أ. د. رمزي سلامة ومن إعداد الباحثة فاطمة الرامزي على اهمية إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الأجرة وتقليل الازدحام المروري.

واوصت بتفعيل إجراءات المجلس الأعلى للمرور فيما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الأجهزة الحكومية بما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق.

ودعت إلى تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لما يمكن أن يحققه ذلك في تقليل عدد المركبات المتحركة على الطرق العامة في أوقات الذروة، ومن ثم تقليل الازدحام وبطء الحركة في هذه الأوقات، ويترتب عليه نقص في عدد الحوادث.

ولفتت الى اهمية دراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خارج المناطق المزدحمة، وإنجاز عمليات النقل إلى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية إلى اللامركزية بقدر المستطاع.

وأوصت بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة، وهو ما يمكن أن يحقق عدداً من النتائج أولها تخفيف الازدحام على الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك كما يمكن أن يكون تشغيل هذه الباصات بمعرفة أولياء الأمور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك أنهم سيكونون أكثر حرصاً على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلبة ومراقبة سلوكهم أثناء تلك التنقلات اليومية وذلك لزيادة اطمئنان أولياء الأمور.

ودعت للتشدد في إعطاء الرخص القيادية وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.

وحثت على التحقق المستمر من سلامة المركبات وتوفر شروط الأمن والمتانة بها وذلك عن طريق الفحص الفني الدوري وكذلك التفتيش المفاجئ على المركبات.

ونوهت بالتشدد في تفعيل القوانين المرورية ومعاقبة المستهترين في استخدام الطرق وزيادة أعداد كاميرات مراقبة السرعة مع استمرار متابعة وتطوير تنفيذ البرامج الخاصة بالتوعية المرورية بما يكفل الحد من الحوادث.

ودعت لضرورة إصدار تشريعات تقضي بإلزام أصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار، وضرورة إلزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة لكل سيارة تتعدى العدد المحدد للشخص الواحد.

وشملت التوصيات إدخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية المرورية في النفوس والتدريب عليها منذ الصغر، مع التوسع في تلك القيم وتنشيطها مع تطور المرحلة الدراسية التي يمر بها الطلبة.

