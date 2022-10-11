البلدي: لجنة لتحرير الأراضي السكنية

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية من 7 أعضاء برئاسة نائب رئيس البلدي خالد المطيري والأعضاء ناصر الكفيف، ناصر الجدعان، اسماعيل بهبهاني، فهد العبد الجادر، عبدالله الهذال، عبداللطيف الدعي..

كما وافق المجلس برئاسة عبدالله المحري على التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية بشأن المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع تعديلات عليها في البند الأول منها مخاطبة البلدية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية التي مضى على بنائها أكثر من 40 سنة بدل 30 مع تحديد مدة زمنية لرد المجلس الوطني، وتعديل البند الثاني ليصبح عدم اصدار البلدية لتراخيص البناء الجديدة للمباني المحيطة والملاصقة، وتعديل البند الثالث ليكون التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية والمجلس الوطني للفنون والآداب في الاستعجال على تعديل قانون الآثار لسنة 1960.

ووافق المجلس على إحالة تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية إلى لجنة العاصمة، فيما لم يكتف المجلس بالرد حول ماتم اتخاذه من إجراءات بشأن الحادث الذي وقع لبعض موظفي البلدية من إدارة النظافة في بلدية الجهراء وإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي.

وحول مناقشة حضانات السكن الخاص، قال العضو ناصر الجدعان انه لايوجد تنسيق في موضوع الحضانات غير المرخصة في السكن الخاص.. بين البلدية ووزارة الشؤون.

وأحال المجلس الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى إلى لجنة حولي..

كما وافق المجلس على طلب الديوان الأميري بضم المواقع الخدمية لقصر بيان واعتماد المخطط النهائي للقصر الواقع في منطقة بيان، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد نوره التويجري الكائن في منطقة السلام قطعة رقم 4، ووافق على بناء وتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاص في مجمع السيمفوني جهة الخليج العربي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 16 في منطقة الرقعي.

وأبقى البلدي على جدول أعماله على طلب الهيئة العام للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها، بالإضافة الى احالته الى الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي لتحديد الأثر المترتب عليه بعد نظر القرار الصادر عن المجلس البلدي في عام 2013 والذي أقر تحديد 6 سنوات بدل 4 كمدة زمنية لتفعيل قرار التخصيص الصادر للأراضي التابعة للجهات الحكومية وبعدها يعتبر لاغيا في حال لم يتم تطبيقه.

كما أحال المجلس الاقتراحات المقدمة بشأن الطريق الرابط بين مدينة سعد العبدالله وأمغرة الصناعية وتخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، وعمل أرشيف إلكتروني خاص في المجلس البلدي واعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة إلى المجلس البلدي، وترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، وبشأن الحماية من الإشعاعات النووية إلى الجهاز التنفيذي.

