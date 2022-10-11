المزروعي: أنظمة «بنك الائتمان» الحديثة نقلة غير مسبوقة

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي بحضور نائب المدير العام مبارك الرشيدي في لقاء بحثوا فيه كل سبل التعاون المشترك وذلك لتحقيق المصلحة العامة.

وأشاد المزروعي بما قام به البنك من تطور في أنظمته الحديثة في الرقمنة والنقلة النوعية غير المسبوقة في بنك الائتمان الكويتي، معتبرا ان البنك من المؤسسات المتقدمة في الحوكمة في العام الحالي نتيجة الشفافية التي يعمل بها. ومن جانبه شكر المضف الديوان على تعاونه المثمر في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة.

