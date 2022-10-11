العقاب: إطلاق منصة متخصصة في الإعلام البيئي

وطن النهار

اعتبرت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن «المشاركة في مسابقة «التحديات التنموية العربية» والتي ينظمها ولمدة أسبوع مركز البيئة للمدن العربية والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وشبكة العمل المناخي بالعالم العربي بمناسبة «اليوم العربي للبيئة» تعد التزاما أخلاقيا ومساهمة في الارتقاء بالبيئة العربية إضافة إلى الحلول والمعالجات والبدائل والممارسات الناجحة القائمة لمعالجة التحديات التنموية بتداخلاتها البيئية في المدن العربية».

وبينت أن مشاركة الجمعية في المسابقة جاء من خلال «سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت» والمتضمنة 8 مواسم متتالية شملت 210 حلقات تليفزيونية تناولتها رئيس الجمعية في عرض مرئي موجز.

وأوضحت أن العرض المرئي استعرض «مفاهيم الرصد البيئي، والأهداف الرئيسية للسلسلة، ورسائلها حول جماليات البيئة، والبيئات البرية والساحلية بثرواتها الطبيعية بالكويت، وغرس المواطنة البيئية، وقانون حماية البيئة»، علاوة على تقديمها لوحات مرئية حول المواسم الثمانية والكوادر البيئية بفريق عمل البرنامج، ومعايير قياس نجاح السلسلة.

وأشارت العقاب إلى أنه «بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للبيئة» فإن الجمعية لديها إشراقات بهذا الخصوص كونها المؤسس والرئيس للشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية وتوليها المنسق العام المساعد لدول الخليج بالشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وعضويتها في المنتدي العربي البيئي «أفد» ومبادرتها الشخصية بتأسيس الأمانة العامة للبيئة والتنمية بالاتحاد العام للمنتجين العربي بجامعة الدول العربية فضلا عن مساهماتها ومشاركاتها طوال نحو خمس عقود في المؤتمرات البيئة العربية.

وذكرت «في إطار جهودها تجاه البيئة العربية استحدثت الجمعية منصة اعلامية معنية بالإعلام البيئي العربي بالتعاون مع العديد من الجهات الكويتية والخارجية والعربية حيث أطلقت سلسلة مؤتمرات متتالية لمؤتمر الإعلام البيئي العربي، وقد سبق للجمعية أن رفعت مقترح الاهتمام بالإعلام البيئي في جامعة الدول العربية عن طريق الاتحاد العام للمنتجين العربي والذي تم على أثره إقرار لجنة الإعلام البيئي في جامعة الدول العربية خلال اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

