«التمييز»: حبس المتهمين في فرعية شمر

وطن النهار

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم أمس رفض الطعن على الحكم الصادر بحبس سنتين للمتهمين المشاركين في فرعية شمر، و البالغ عددهم 29 متهما من بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة و النائب السابق سلطان اللغيصم. وكانت محكمة الاستئناف قضت في قضية تشاورية ابناء قبيلة شمر في الدائرة الرابعة بادانة النائب مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم و اخرين بحبسهم سنتين مع الشغل و النفاذ.

و قد اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم نظموا و مجهولين انتخابات فريعة بصورة غير رسمية لاختيار مرشح لقبيلة شمر قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الامة المقرر عقدها في غضون شهر ديسمبر 2020 بأن دعوا لها و زداروها و تولي المتهم الاول تنسيق اجراءاتها التنظيمية، و ترشح فيها المتهمون من الثاني حتى الثامن عشر و حضر فيها المتهم الاخير كمندوب بإحدى اللجان عن المتهم الحادي عشر واتخذوا من منازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين مقار لانتخابات المزعوم على النحو المبين بالتحقيقات. كما اسند للمتهمين أنهم تجمعوا بمنازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن و العشرين حال ارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام السابق بالمخالفة لقرار السلطات الصحية بحظر التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات.

