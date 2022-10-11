منح 1719 ضابطاً وضابط صف في «الإطفاء» أوسمة ونوط الخدمة

وطن النهار

بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمنح أوسمة وأنواط الخدمة العسكرية، أصدر رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد قرارا بمنح 1719 عسكرياً من الضباط وضباط الصف أوسمة الدفاع الوطني وأوسمة الواجب العسكري وأنواط الخدمة العسكرية التي تفضل بمنحها لهم صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحه الشيخ نواف الأحمد، وذلك تقديراً لجهودهم وخدماتهم في مجال الدفاع الوطني وحماية الأرواح والممتلكات وبعد استيفائهم للشروط اللازمة لاستحقاق الأوسمة صدر الأمر الأميري السامي الخاص بهذا الشأن حسب درجاته .

وعاهد الفريق المكراد القيادة السياسية باسمه ونيابة عن منتسبي قوة الإطفاء العام ببذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

