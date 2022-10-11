انطلاق فعاليات النادي العلمي الثالث لأطباء «النساء»

وطن النهار

أعلنت رئيس اللجنة الكويتية الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والولادة د. عبير الذايدي، عن بدء فعاليات النادي العلمي الثالث لأطباء النساء والولادة في دولة الكويت.

وذكرت د.الذايدي في تصريح صحافي، أن الفعاليات تضمنت 12 محاضرة خلال 3 جلسات علمية بمشاركة 800 طبيب من داخل وخارج الكويت، فضلا عن محاضرين من الكويت وايطاليا وبريطانيا وفرنسا ومصر. وأفادت أن الجلسة الأولى ناقشت تأثير السمنة وكيفية علاجها والوقاية من التجلطات للمرأة الحامل، أما الجلسة الثانية، فقد شملت مناقشة احدث التقنيات الجديدة في المناظير الرحمية ومعالجة النزيف خلال العمليات الجراحية.

وتابعت: وتطرقت الجلسة الثالثة الى مناقشة عمليات السلس البولي النسائي وترميم عضلات الحوض بالتقنيات الجديدة.

