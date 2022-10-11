«مبرة المتميزين» اختتمت مسابقة التميز الأولى لحفظ القرآن الكريم

وطن النهار

اختتمت مبرة المتميزين بالتعاون مع جمعية التميز الانساني وبدعم من الامانة العامة للاوقاف مسابقة التميز الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمشاركة 500 مواطن ومقيم ضمن الاعمار 6 سنوات وحتى 30 عاما.

وقال نائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم في مبرة المتميزين الجهة المنظمة للمسابقة عايد الفضلي، إن أكثر من 150 مواطنا من جميع الفئات العمرية شارك في المسابقة الأولى لهذا العام اضافة الى اخوانهم من المقيمين بالكويت من مختلف الجنسيات حيث بلغت عدد 12 جنسية أخرى مشاركة في حفظ أجزاء من الكتاب الكريم المقسمين على أربع شرائح تبدأ بجزء واحد وتصل حتى خمسة أجزاء.

وبين الفضلي ان المسابقة هي الأولى من نوعها في الكويت من ناحية شمول جميع مكونات المجتمع للمنافسة في حفظ القرآن الكريم سواء من الشباب والاطفال الذكور وحتى الاناث.

وأشار إلى أن 55 % من المتسابقات تقريبا هم من الاناث يتنافسن على جميع شرائح المسابقة والاجزاء المحددة من القرآن الكريم، مشيرا الى أن هناك جنسيات عربية واسيوية واجنبية تقدمت للمسابقة اول امس حيث شارك مقيم من الجنسية الأميركية واخر هندي اضافة الى عدد من المتسابقين حملة جنسيات أفريقية.

ولفت الى ان هذه المسابقة حصلت على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية وتعتبر من أولى المسابقات التي تشمل اعدادا كبيرة من المشاركين والتي جاءت بعد عودة الحياة الطبيعية وانتهاء جائحة كورونا.

