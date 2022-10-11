«الشباب» أطلقت «صحتك ثروتك»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للشباب أمس الاثنين فتح باب التسجيل للموسم الثاني لمشروع (صحتك هي ثروتك) لمكافحة السمنة للأعمار ما بين 6 و17 عاما لنشر الوعي الصحي ومكافحة السمنة. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان المشروع الذي يعد أحد مشاريع السياسة الوطنية للشباب يتضمن إقامة برنامج غذائي رياضي مكثف لمدة 8 أسابيع مع تطبيق خطة رياضية وتمارين نموذجية للمشتركين بالإضافة إلى تدريبهم ومتابعتهم غذائيا على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع بمراكز الشباب التابعة للهيئة. وأوضحت أنه يشترط للتسجيل في المشروع الذي يتم عبر الموقع الالكتروني للهيئة موافقة ولي الأمر واجتياز الفحص الطبي الخاص بذلك. وأكدت الهيئة حرصها على الشباب من مخاطر وأضرار السمنة وسعيها لمكافحتها والحد من انتشارها من خلال برامج توعوية ومحاضرات وورش عمل ارشادية بكيفية تنظيم الغذاء، مشددة على أهمية الحركة والرياضة للحد من أمراض السمنة.