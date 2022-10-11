أزمة التشكيل أفقدت البورصة أكثر من مليار دينار

مال وأعمال

دفعت ازمة التشكيل الحكومي البورصة لتكبد خسائر سوقية تجاوزت المليار دينار في يوم واحد، اذ تراجعت القيمة السوقية، أمس، من 45.939 ملياراً الى 44.803 ملياراً لتفقد بذلك 1.136 مليار في جلسة واحدة.

وقد اكتست جميع قطاعات السوق باللون الأحمر باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي غرد وحيداً باللون الأخضر، محققاً مكاسب ضعيفة لم تتعد 0.9 في المئة. كما اغلقت البورصة تعاملاتها امس على انخفاض مؤشرها العام 177?54 نقطة ليبلغ مستوى 7003 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 2?47 في المئة. وتم تداول 166?9 مليون سهم عبر 13805 صفقات نقدية بقيمة 1ر78 مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 103?68 نقاط ليبلغ مستوى 5271?77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?93 في المئة من خلال تداول 60?4 مليون سهم عبر 3273 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار كما انخفض مؤشر السوق الأول 209?46 نقاط ليبلغ مستوى 7831?09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2?61 في المئة من خلال تداول 106?5 ملايين سهم عبر 10532 صفقة بقيمة 72 مليون دينار (نحو 231?9 مليون دولار).في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 120?06 نقطة ليبلغ مستوى 5415?45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2?17 في المئة من خلال تداول 49?7 مليون سهم عبر 2437 صفقة نقدية بقيمة 5?3 ملايين دينار. وتكبدت اسواق الخليج 26?27 مليار دولار امس، حيث تصدرت السعودية الخسائر بواقع 16?2 مليار دولار، تلاها سوق ابوظبي بواقع 4?16 مليارات دولار والسوق الكويتي 3?09 مليارات. وتأتي تراجعات السوق، في ظل تراجعات اسعار النفط وتصاعد التوتر في اوكرانيا، والتراجع الجماعي لبورصات الخليج التي شهدت هي الأخرى تراجعات متباينة، حيث تراجع مؤشر «تاسي» السعودي بنسبة 0.47% الى مستوى 11512 نقطة. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.89% الى مستوى 3342 نقطة، كما تراجع مؤشر ابوظبي بنسبة 0.62% الى مستوى 9810 نقاط. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي هامشياً 0.03% الى مستوى 12980 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط عند الاغلاق بنسبة 0.56% عند مستوى 4531 نقطة، بينما اغلق مؤشر بورصة عمان على ارتفاع بنسبة 0.36% عند مستوى 2491 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة. من ناحية اخرى، تراجع الروبل الروسي بصورة حادة امام الدولار الأميركي، اذ هبط بالقرب من ادنى مستوياته منذ شهر يوليو الماضي، مسجلاً 63.08 روبل لكل دولار، منخفضاً بأكثر من 1.35%. وعمق هذا الانخفاض تراجع مؤشر بورصة موسكو المقوم بالدولار، امس، بنسبة 13% الى 909.26 نقاط في الدقائق الأولى من التداول. وقد تراجعت بورصة موسكو بنحو 12%، في التعاملات المبكرة بعد ضربات متعددة على مدن اوكرانية وانفجار نهاية الأسبوع الذي دمر جزئياً الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. وانخفض مؤشر MOEX القياسي المقوم بالروبل 11.9% الى 1780.39 نقطة في الساعة 9:03 صباحاً بتوقيت موسكو، وانخفض لفترة وجيزة الى ما دون 1800 للمرة الأولى منذ ان ارسلت موسكو قوات الى اوكرانيا في 24 فبراير. وفي سوق الأسهم، تراجعت شركة «غازبروم» العملاقة للطاقة بنحو 25%. وارتبط الانخفاض بدفع ارباح استثنائية تزيد على 21 مليار دولار تم الاعلان عنها في سبتمبر.

