جائزة نوبل للاقتصاد تمنح لثلاث جهات

مال وأعمال

منحت جائزة نوبل للاقتصاد لحاكم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ. وفاز الناشط الحقوقي، اليس بيالياتسكي، من روسيا البيضاء ومنظمة «ميموريال» الروسية لحقوق الانسان، ومركز «الحريات المدنية» الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، الجمعة. كما فازت الكاتبة الفرنسية، آني ارنو، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022. وبدأ اسبوع الاعلان عن جوائز نوبل، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب. ومنحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

