«زين» نجحت في اختبار تقنية «2CC» على شبكة الـ «5G»

مال وأعمال

أعلنت زين أنها أنهت بنجاح اختبار تقنية (2CC) على شبكة الجيل الخامس بسرعة بلغت 2.5 جيجابت في الثانية، وذلك على هامش مُشاركتها في فعاليات معرض (GITEX 2022) للتقنية في دبي، إذ وصفت الشركة هذه التجربة بأنها خطوة رائدة نحو ترقية وتوسعة الشبكة استعدادا للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس، وهي شبكة (5.5G) التي ستوفر فرصا لا حصر لها لقطاع الأفراد ومشاريع الأعمال ما يعزز الريادة الرقمية للكويت.

وأوضحت زين أن اختبار تقنية (2CC) تم عن طريق الجمع بين نطاقي تردد من الجيل الخامس 2.3) جيجاهرتز وC-band) استعدادا لإعلان الجهات المنظمة عن الخطة الوطنية الجديدة لتوفير نطاقات تردد اضافية من شأنها أن تدعم خدمات وتطبيقات النطاق العريض المتنقلة على شبكات الجيل الخامس وما بعدها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان: «نجاحنا في هذا الاختبار يمثل خطوة كبيرة لنا نحو الحقبة الجديدة لشبكة الجيل (5.5G) على شبكة زين الأكبر والأكثر تطوراً. هذي الخطة أتت تماشياً مع استراتيجيتنا لتطوير بنيتنا التحتية وتعزيز التحول الرقمي في الكويت والمساهمة في رؤية الكويت 2035. نحن ملتزمون بالاستثمار في التطوير المستمر وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا بأحدث التقنيات المبتكرة للحفاظ على مكانتنا الإقليمية والعالمية كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأضافت الروضان « نلتزم في زين بمواصلة تقديم أحدث تجربة رقمية لقاعدة عملائنا وتمكين النظام البيئي الرقمي سريع النمو في الكويت، وهذا من شأنه أن يدعم ويسرع من استخدام خدمات التخزين والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات إنترنت الأشياء وغيرها «.

الجدير بالذكر أن اختبار استخدام تقنية (2CC) لشبكة الجيل الخامس يستعرض مكانة زين وقدرتها على تحسين تجربة عملائها بشكل كبير عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة والخدمات الرقمية على شبكتها الأكثر تطوراً.

وستلعب هذه التقنية دوراً مهماً في زيادة وتحسين إمكانات وأداء شبكة الجيل الخامس بما يتجاوز قدرة الشبكة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، خصوصا مع الانتشار الواسع لتطبيقات الإنترنت في الكويت، حيث تطبق زين حلول شبكات الجيل الخامس بالتعاون مع شركة هواوي العالمية لتعزيز عمليات التحول الرقمي.

وفي إطار سعيها لتوفير أفضل تجربة اتصالات لقاعدة عملائها، تعمل زين باستمرار على تطوير شبكة الجيل الخامس بتنفيذ استراتيجية أعمال تخدم طموحاتها كشركة رائدة في عصر التحول الرقمي، والانتقال إلى الحقبة الجديدة مع شبكة (5.5G)، إذ دائما ما تؤكد الشركة على وعدها بالتحسين المستمر لمحفظة خدماتها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمجتمع والاقتصاد بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

