الجاسر: ربط شبكات السكك الحديد بالسعودية نواة لقطار الخليج

مال وأعمال

قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر إن ربط شبكات السكك الحديدية في المملكة يعد نواة لقطار الخليج. وأضاف الجاسر في مقابلة مع «العربية»، أن القطارات تساعد في إزاحة 450 ألف شاحنة من الطرق بغرض تخفيف الازدحام. وتابع الوزير: «نستهدف إزاحة مليون شاحنة من الطرق من خلال المشاريع المستقبلية». كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 500 مليار ريال، وتشمل مشاريع كبرى، منها ربط شرق المملكة بغربها عبر السكك الحديدية، وأيضاً مشروع مطار الرياض الجديد. ودشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل، مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر.