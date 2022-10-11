«KIB» أطلق حساب «الدروازة» للسحوبات.. الأقوى في الكويت

مال وأعمال

مواصلاً تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية وطرحها بحلول مبتكرة ومزايا متعددة لتلبية احتياجات عملائه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حسابه المصرفي الجديد للعملاء من الأفراد: حساب الدروازة، وهو حساب توفير بالدينار الكويتي مبني على أساس وديعة الوكالة بالاستثمار، بحيث يتم توزيع العوائد بشكل شهري للعميل، إضافةً لسحوبات على جوائز نقدية مستمرة طوال العام، علماً بأن الحساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتم اعتماده من قبل الهيئة الشرعية لبنك الكويت الدولي (KIB).

كما يأتي حساب الدروازة من KIB بمجموعة من المزايا الحصرية، منها سهولة فتح الحساب حيث أنه لا يشترط تحويل الراتب، كما يتميز بتوزيع عائد سنوي متوقعة لغاية 2% بشكل شهري، حيث يحصل العميل على نسبة 2% متوقعة لأول ثلاثة شهور من فتح الحساب، ثم نسبة 1% بعد ذلك، والعوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال أول يوم من بداية كل شهر. وعلاوة على ذلك، يتم إصدار بطاقة سحب آلي على الفور عند فتح الحساب، والتي تسمح بسحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 2,000 د.ك يومياً، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هي 100 د.ك ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قائلاً: نحن مستمرون في سعينا لإثراء تجربة عملائنا المصرفية، بما تتضمنه من خدمات متميزة، ومنتجات مصرفية حديثة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم وتضيف لهم قيمة حقيقية وفريدة في تعاملهم مع KIB، مكثفين كل الجهود لتقديم خدماتنا لهم بأحدث الوسائل وبأرقى المعايير، ويأتي إطلاق حساب الدروازة الجديد من البنك، بمزاياه الشيّقة والحصرية، ليعكس تميّزنا في تصميم المنتجات المصرفية للأفراد، ومكانتنا الرائدة ضمن القطاع المصرفي كمؤسسة مالية تواكب التطورات وتركز على العملاء وما يناسب أسلوب حياتهم المتجدد.

وبالنسبة لسحوبات وجوائز حساب الدروازة التي سيتم السحب عليها ابتداءً من شهر فبراير 2023 عن المبالغ المودعة في شهر يناير 2023، أوضح توفيقي أن شرط دخول السحوبات هو توافر مبلغ 100 د.ك كحد أدنى، لافتاً إلى احتساب فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري مقابل كل 1 د.ك يتم في الحساب شهراً كاملاً، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب الكبير مقابل كل 1 د.ك يتم شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى لشهرين سابقين للسحب. وأضاف أن حساب الدروازة يتوج 11 رابحاً في سحبه الشهري بجائزة قدرها 10,000 د.ك للرابح الأول، و1,000 د.ك للرابح الثاني إلى الحادي عشر، كما يتوج رابح واحد في السحب السنوي الكبير في شهر يناير 2024 بالجائزة الكبرى وقيمتها 100,000 د.ك،

منوهاً إلى قيام البنك بالإعلان شهرياً عن الرابحين بالسحب، عبر موقعه الالكتروني الرسمي وقنواته على منصات التواصل الاجتماعي، مع النشر في الصحف المحلية، ليتم بعد ذلك مباشرةً وخلال يومي عمل، إيداع.

وفي ختام تصريحه، أفاد توفيقي بأنه يمكن لأي عميل فتح حساب الدروازة من خلال زيارة أفرع البنك، أو عبر قنواته الرقمية التي تتيح ذلك، منها KIB أون لاين على الموقع الالكتروني، وتطبيق KIB موبايل على الهواتف الذكية.

