«الوطني» يطلق مبادرة «NBK RISE» لتعزيز القيادات النسائية

مال وأعمال

في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تعزيز ريادة المرأة على المستوى المؤسسي إقليمياً وعالمياً، أعلنت شيخة البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عن إطلاق مبادرة NBK RISE العالمية والتي تعد الأولى من نوعها والتي صممتها نساء من أجل النساء وذلك لتعزيز ودعم القيادات النسائية.

وتتولى إدارة البرنامج نجلاء الصقر، رئيس إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع عاليا أبو الفتح رئيس العلاقات العامة والتسويق في شركة الوطني للاستثمار وإدارة الثروات في البنك الوطني من خلال تكريس موهبة التواصل والخبرات والمهارات التي حصلتا عليها خلال مسيرتهما المهنية لوضع برنامج ريادي مميز بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والمتخصصين وخبراء القطاع، من أجل تدريب وتطوير المرشحات لشغل مناصب قيادية.

وسيعمل برنامج NBK RISE الذي أطلقه بنك الكويت الوطني على تغيير العقليات وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وتحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سيسعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.

كما يستهدف المساهمة في علاج الخلل الذي يشوب التوازن في تقلد النساء للمناصب القيادية، حيث تمثل النساء 5 من كل 10 موظفي الدعم في قطاع الشركات على مستوى العالم، إلا أن من بين كل 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين في أنحاء العالم كافة، هناك امرأتان فقط.

وسيتم تقسيم البرنامج الذي يمتد على مدار 9 أشهر إلى وحدات مختلفة، تتناول كل منها مجالاً مختلفاً من مجالات القيادة. وستعمل المرشحات لتولي مناصب قيادية من أنحاء العالم كافة عن كثب مع الجامعات العالمية المرموقة للحصول على التدريب اللازم وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة. وستسهم فرص التواصل والإرشاد على أيدي أبرز القادة في القطاع والدعم الإداري الذي يوفره البرنامج في جعل مبادرة NBK RISE من أبرز البرامج القيادية الفريدة من نوعها والموجهة للنساء في أنحاء العالم كافة. كما سيقدم البرنامج أيضاً تجربة فريدة تتمثل في التواجد والمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للحصول على تجربة مباشرة حول كيفية اتخاذ القرارات الهامة في الشركات. وبهذه المناسبة، قالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: من خلال خلق بيئة للتعلم والدعم المستمر، سيعمل برنامج NBK RISE على تطوير العقليات والمفاهيم وخلق بيئة داعمة لقادة الشركات من أجل تنمية مواهب القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية عليا.

وسوف يزود NBK RISE المرشحات من القيادات النسائية الموهوبة بالأدوات اللازمة وتعزيز الثقة بالنفس للحصول على فرصة ليصبحن قائدات مؤثرات، مما يتيح لهن إمكانية المشاركة في مجالس الإدارات واللجان التنفيذية واتخاذ القرارات المستقبلية.

