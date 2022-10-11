«برقان»: روزات جيوا حصدت جائزة «كنز»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن اسم الفائزة المحظوظة في السحب الربع سنوي لحساب كنز الذي ستحصل على جائزة نقدية قيمتها 25,000 دينار كويتي. ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 5,000 دينار كويتي لمدة شهر واحد على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازاددت إيداعاتهم في الحساب، اسم الفائزة في السحب: روزات جيوا علي. يقدم بنك برقان بالإضافة إلى سحب الربع سنوي، سحب شهري يمنح الفرصة لعشرين عميلا للفوز بمبلغ 1,000 دينار كويتي، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350,000 دينار كويتي وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. ويوفر حساب كنز أيضاً فرص أكبر لـ29 عميلا سنوياً للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5,000 دينار كويتي. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.

