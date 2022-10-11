«التجاري»: دميان فاز بجائزة حساب النجمة الأسبوعي

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة . وقد تم إجراء السحب يوم الأثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000/- دينار كويتي من نصيب الفائز اسامة عياد عطاالله دميان.

ويذكر أن جوائز حساب النجمة مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5,000/- دينار كويتي، وشهرية بقيمة 20,000/- دينار كويتي، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500,000/- ديناركويتي، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار كويتي .

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500/- دينار كويتي ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500/- دينار كويتي للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خلال تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي مكان و في أي وقت.

