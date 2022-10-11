بودي: «الجزيرة» تستهدف رفع الأسطول لـ 36 طائرة

مال وأعمال

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي، عن تسلم الشركة لطائرتين إيرباص جديدتين من طراز «A320NEO»، مبيناً أن أسطول الشركة وصل إلى 19 طائرة الغالبية العظمى منها من طراز «A320NEO» التي تُعد أحدث طراز طائرات لدى إيرباص، ولها ميزات عديدة تتمثل في وصولها إلى مدى أبعد والوفر في الوقود ومميزات أخرى كثيرة.

وأضاف بودي في تصريحات عقب الاحتفال الذي نظمته الشركة امس وحضره مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والسفارة الفرنسية لدى الكويت، أن أسطول الجزيرة سيتوسع إلى 36 طائرة خلال 4 سنوات، موضحاً ان الشركة وقعت عقد جديد مع ايرباص وجاري الان تحديث اسطول طيران الجزيرة للوصول إلى الهدف المرجو خلال 4 سنوات مقبلة.

وأكد أن الطلب على السفر متزايد وأن المواطنين والمقيمين متشوقون إلى السفر بعد فترة الانقطاع، وحول إمكانية تكرار موسم السفر وما شهده من أرقام خلال الأشهر الماضي أم أنه كان طفرة قال بودي « ما نراه أنه مستمر ولم يكن طفرة، الناس تعودت على السفر والناس تحب السفر»، هناك طفرة اقتصادية وحجم طلب كبير على السفر في السوق الكويتي.

وأشار الى أن طيران الجزيرة كان لها خطة طموحة بنيت خلال فترة كورونا حين رأينا الفرصة المقبلة والانتعاش الذي سيشهده السوق وتعطش الناس إلى السفر وإلى الأماكن الجديدة، لافتا الى ان الشركة كان لديها طموح لتصل الكويت لأكبر عدد نقاط مقارنة بباقي دول المنطقة في عدد الوجهات المربوطة في الكويت.

وأشاد بودي بالدعم المستمر من حكومة الكويت ممثلة في السلطات الرسمية سواء الطيران المدني أو الداخلية أو الجمارك فهو جهد وتعاون مشترك فرفعنا عدد الوجهات من أكثر من 20 جهة إلى 51 وجهة الآن، فمن الكويت نستطيع أن نصل إلى كل هذه الوجهات مباشرة وتشغيلنا دائما مباشر.

وفيما يتعلق بتأثير أسعار النفط على كلفة السفر أكد أنه من الطبيعي أن أسعار النفط تؤثر على كلفة السفر، موضحا ان طيران الجزيرة حريصون على تقليل الكلفة قدر المستطاع، مشددا على أن الشركة لا تقوم بمخاطرة المشتقات المالية عبر المراهنة على أسعار النفط والعملة، ودائما حريصون في هذا الجانب، وإذا كان هناك ارتفاع في أسعار الوقود ترتفع الأسعار وإذا كان هناك انخفاض تنخفض، ولا ننسى أن طيران الجزيرة تقدم من وقت لآخر الحوافز والعروض.

وأفاد ان الوقود كان العامل الأهم والمعادلة الأصعب في تكاليف تشغيل الطيران، في الكويت لدينا ميزة أننا دولة نفطية أن ارتفاع أسعار النفط تعطينا زخماً أكبر في قدرة الدولة ضخ السيولة في المشاريع ما يساعد على نمو الاقتصاد ما يرفع الطلب أكثر بالسوق المحلي يعوض نوعاً ما ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن زيادة سعر الوقود، بالاضافة إلى أن الاسطول الجديد به ميزة تصل إلى نحو 17% انخفاضاَ في استهلاك الوقود.

وأشار بودي إلى أن «الجزيرة» شركة وطنية كويتية تعمل في قطاع الطيران مثلها مثل الشركات الوطنية التي تعمل في أي قطاعات أخرى سواء الصناعة أو الخدمات، الدولة تعطي دعومات وتشجع الاستثمار في الكويت وهذا ما يتوجه له المستثمرون فحين يكون لديك قاعدة صحيحة وصحية وجذابة للاستثمار فتعطيك العوائد الجيدة، ولله الحمد طيران الجزيرة أثبتت ذلك، فخلال الـ 15 سنة الماضية العوائد على الاستثمار في طيران الجزيرة سواء للمساهمين أو للدولة هذه نتاج جهد مشترك ما بين القطاع الخاص والعام ممثلا في الكويت وتشجيعها للاستثمار.

وقال إن طيران الجزيرة تصنف كشركة طيران منخفض التكاليف بدون كماليات ونحن من أولى الشركات بالمنطقة التي تأسست في هذا النطاق ومن أولى الشركات التي أدرجت بالبورصات في المنطقة حيث كانت الكويت سباقة في هذا الأمر و أثبتت التجربة نجاحها، مؤكدا ان الشركة حذرة في خطواتها كما أن الكويت حذرة في خطواتها ودائماً نحب أن نأخذ وقتنا ونحصي أمورنا الدقيقة قبل الدخول في أي مخاطرة.

وذكر بودي أن الشركة ربطت آسيا الوسطى الآن وجاءت في مناطق جديدة لم نفكر بها في السابق غير تكثيف الرحلات التي كانت موجودة لدينا في مصر والدول العربية، حيث كثفنا الرحلات إلى السعودية فكنا نشغل قبل الجائحة 3 محطات في المملكة إلى الرياض وجدة والدمام، موضحا ان الشركة وصلت اليوم إلى 7 وجهات، على نهاية العام سنشغل 11 وجهة وهو ما يعكس النشاط والانفتاح الذي حدث في المملكة العربية السعودية وهذه أغلبها باتت وجهات سياحية تشهد حركة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالكويت.

ولفت الى ان الجزيرة تشغل أسطولا موحدا من طائرات A320 وكلما زاد حجم الاسطول يساعدنا على تخفيض التكاليف فمع ارتفاع عدد الطائرات تبدأ التكاليف تنخفض بصورة طبيعية سواء للخدمات المقدمة والمشتريات والتجهيزات للطائرات وحتى مع المصنعين فشراء عدد كبير يختلف عن شراء عدد قليل، وكل طائراتنا نفس النوع نفس الحجم نفس التصميم، ما يعطينا مرونة كبيرة بالتشغيل.

وذكر أن مصر هي أكبر وجهة في شبكة طيران الجزيرة ونحن من أكبر المشغلين إليها ليس فقط من الكويت ولكن من العالم إلى مصر، ونتطلع إلى زيادة حجم السفر إلى مصر.

وأضاف بودي: «أصبحت التحديات التي واجهها العالم في العامين الماضيين خلفنا، وعادت طيران الجزيرة بأداء قوي تقدّم به لعملائها المزيد من الخيارات مع وجهات جديدة.»

واختتم حديثه قائلاً: «نشكر الإدارة العامة للطيران المدني والهيئات المحلية وشركاءنا على دعم طيران الجزيرة منذ أكثر من 17 عاماً لتسعى في توفير خدمات موثوقة.»

ووقعت طيران الجزيرة الطلبية لـ28 طائرة مع شركة إيرباص في شهر نوفمبر 2021 في اتفاقية قيمتها تقدّر بنحو 3.4 مليارات دولار أميركي (1.3 مليار دينار كويتي). يذكر أن طيران الجزيرة كانت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتسلّم وتشغل طائرة من طراز A320neo.

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي، في الشركة روهيت راماشاندران: «تركز طيران الجزيرة اليوم على زيادة حجم أسطولها بإضافة طائرات هي الأحدث من المصنع إيرباص، حيث توفر هذه الطرازات من عائلة neo طائرات أكثر صداقة للبيئة، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى من بينها انخفاض استهلاك الوقود بما يقارب 18% بفضل محركات موفرة للوقود وتقلل الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها أقل بنسبة 50%.»

وأضاف راماشاندران ان توسّع الأسطول يدعم خطط الشركة للتوسّع في شبكة وجهاتها خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2023 حيث ستطلق الشركة وجهات جديدة وتزيد عدد الرحلات إلى الوجهات التي تخدمها حالياً ذات الطلب العالي. لقد أثبت طراز A320neo بأنه طائرة مثالية لعملياتنا وخدماتنا، ويسعدنا العمل مع المصنع إيرباص وشركاء التأجير لإضافة طائرات جديدة إلى أسطولنا».

