«العريان»: قرار «أوبك+» ليس جيدًا للاقتصاد الأميركي

مال وأعمال

يتوقع «محمد العريان» كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز» انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى حوالي 8 %، ولكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً. وأوضح «العريان» لشبكة «سي بي إس» قائلاً: الزيادة في التضخم الأساسي تعني أنه «لا يزال لدينا مشكلة تضخم»، وحتى لو استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، فإنه سينخفض في النهاية، ولكن السؤال هل سيحدث ذلك مع تباطؤ في الاقتصاد أم ركود كبير؟ وجاءت تلك التصريحات قبيل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، تحدث «العريان» عن خفض «أوبك+» مستهدف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا قائلاً: هذا القرار يضر بالولايات المتحدة لأنه يخاطر بالتسبب في زيادة التضخم مرة أخرى.

