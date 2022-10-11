«القرين» أعلنت الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم خفض رأس المال

مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم تخفيض رأس المال؛ وفق بيان لبورصة الكويت. يأتي ذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي «القرين» في سبتمبر الماضي التي أقرت خفض رأس المال من 109.92 ملايين دينار، إلى 107.52 ملايين دينار؛ وذلك عن طريق إلغاء أسهم خزينة بعدد 23.98 مليون سهم. ولفتت «القرين»، في البيان، إلى أن التخفيض يعادل نسبة 2.18% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي. ووفق البيان، فقد حدد تاريخ التأكيد يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يكون تاريخ حيازة السهم 13 من الشهر نفسه، وتاريخ تداوله دون استحقاق ووقف تداول السهم في 14 نوفمبر القادم، على أن يكون تاريخ الاستحقاق والتوزيع (تاريخ الخفض) في 16 نوفمبر. وأوضحت الشركة أنه سيتم تعديل الجدول الزمني المذكور في حال عدم إتمام إجراءات الشهر، والموافقات الرقابية اللازمة قبل تاريخ الاستحقاق بـ8 أيام عمل على الأقل.