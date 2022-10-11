المعدن الأصفر يتراجع لـ 1696 دولاراً للأونصة

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الذهب تراجع في الأسواق العالمية ليصل إلى 1696 دولارا للأونصة بنهاية تداولات

الأسبوع الماضي ليواصل خسائره للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) أن الذهب تأثر بتحسن بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت انخفاضا في معدل البطالة ليبلغ 3?5 بالمئة إذ أضاف السوق الأمريكي 263 ألف وظيفة خلال سبتمبر الماضي مقابل توقعات بلغت 250 ألف.

وأوضح أن الذهب تعرض للارتفاع والهبوط على مدار الأسبوع الماضي بسبب تضارب توقعات المحللين حول السياسة النقدية

الأمريكي إذ أدت بيانات مؤشر (مديري المشتريات) الضعيفة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الذهب بداية الأسبوع قبل أن يواجه ضغوطا في نهاية الأسبوع مع تصريحات متشددة من الولايات المتحدة التي

أكدت استمرار العمل برفع الفائدة

على الدولار.

