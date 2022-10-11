«بيتك» شارك في دعم مبادرة «نشر الأمل» بالأردن

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، للمرة الثالثة في دعم حملة إغاثية وطبية في الاردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين، وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الهلال الاحمرالاردني.

وتأتي مشاركة «بيتك» في الحملة التي حملت شعار «نشر الأمل»، انطلاقا من ريادته والتزامه في المسؤولية الاجتماعية، ومواصلة جهوده لدعم العمل الانساني على مستوياته كافة، كما تأتي ضمن اطار اتفاقية التعاون والدعم والتنسيق والشراكة الاستراتيجية التي وقعها « بيتك» مع الهلال الاحمر الكويتي.

ونجح الفريق الطبي الكويتي في إجراء أكثر من 200 عملية جراحية مهمة ودقيقة في تخصصات مختلفة و علاج حالات بعضها كان يستدعي التدخل الجراحي العاجل وذلك بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني في عمان، ما مثل مبادرة خير وعطاء من الكويت لاغاثة المرضى من اللاجئين في المملكة الاردنية.

وفد «بيتك» يرافق الفريق الطبي

وأعرب مدير أول مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك»، عبدالله السيف، الذي رافق مع وفد من «بيتك»، الفريق الطبي الكويتي وتابع عن كثب جهود معالجة المرضى، مقدما الشكر لجميع اعضاء الوفد الطبي الكويتي وكذلك الى المسؤولين الاردنيين، مثمنا التعاون والتنسيق الذى تم لانجاح الهدف الانساني والاجتماعي النبيل لهذه الحملة الطبية . واضاف السيف ان هذه الحملة الطبية هي الثالثة للهلال الاحمر الكويتي بدعم ومساندة من «بيتك»، معبرا عن اعتزازه بالمشاركة في دعم جهود الهلال الاحمر الكويتي ومواصلة جهود تعزيز العمل المجتمعي والانساني الذي يعبر عن الدور الانساني والتنموي لدولة الكويت على كافة المستويات».

استقبال الطفلة «سيرينا»

وعلى هامش الحملة الطبية في الأردن، جرى استقبال الطفلة السورية «سيرينا» التي أبصرت النور للمرة الأولى في حياتها بعد 6 سنوات من ولادتها لتتمكن من الرؤية بشكل طبيعي بعد العملية التي أجراها لها الدكتور خالد السبتي ضمن حملة الهلال الأحمر الكويتي في الاردن برفقة نخبة من الأطباء الكويتيين وبدعم من «بيتك» تنسيق مع الهلال الأحمر الأردني. وخلال استقباله لها، أثنى الدكتور السبتي على دور «بيتك» ودعمه، كما ثمّن جهود المستشفى وفريق الاطباء وجمعية الهلال الاحمر الكويتي والاردني، مبينا ان اعادة البصر للطفلة بفضل الله، حركت مشاعر الكويت، وجسدت الدور الانساني والاجتماعي الكبير للكويت في الداخل والخارج.

مبادرات مجتمعية

وأكد السيف ان مبادرة دعم الحملة الطبية الكويتية في الاردن، تأتي ضمن جهود «بيتك» التطوعية الإنسانية والمجتمعية، التي تمتد داخل الكويت وخارجها، من خلال سلسلة من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن الفئات المحتاجة في المجتمع، مبينا ان فريق «بيتك» التطوعي أسهم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بتجهيز وجبات غذائية وتوزيعها على المحتاجين ومشاركتهم وجبة الإفطار الرمضانية خلال مبادرة الإفطار الجماعي، كما تم توزيع آلاف الوجبات، وتوزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة، وتنظيم فعاليات أخرى، منها توزيع السلال الغذائية وتنظيم فعاليات تعليمية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وقال إنه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، يدعم «بيتك» جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تنفيذ مشاريع إغاثية وطبية في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، منها مبادرات كسوة الشتاء، والإغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لسنة، الى جانب إنشاء عيادة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

