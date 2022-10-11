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الكويت تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 22 بالرياض


أعلنت وزارة الإعلام أن الكويت ستشارك في أعمال الدورة الـ 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد لـ «كونا»، ان مشاركة «الإعلام» ممثلة بإذاعة وتلفزيون الكويت ستكون من خلال عدة أعمال فنية وبرامجية كالدراما والمنوعات والبرامج الثقافية انطلاقا من حرصها على المشاركة في المهرجانات وتبادل الخبرات.
وأضافت مراد أن هذه المشاركة تتوافق مع استراتيجية الوزارة التي تنص على ضرورة تحقيق تفاعل مع الإعلام الدولي وزيادة نسبة المشاركات بالمحافل الإعلامية «كمعيار أساسي لقياس مدى تحقيق أهدافها وتعزيز حصيلتها من الجوائز وتشجيع منتسبيها».
وذكرت أن الوزارة حازت العديد من الجوائز في دورات سابقة كان آخرها أربع جوائز متنوعة في الدورة الـ 21 التي أقيمت في تونس و3 جوائز أخرى في الدورة الـ 20.
وأكدت مراد أن المهرجان يحظى بمشاركة وحضور إعلامي دولي كبير في إطار الدفع بالإعلام العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون إلى آفاق أوسع ترتقي بدور وسائل التقنية الحديثة وتعزيز برامج التأهيل والتدريب ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة.


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