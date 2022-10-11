عبد الواحد يبدع في حفل أمسية عبد الرحمن بن مساعد بالرياض

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في ختام أنشطة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، وفي حفل أمسية الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، تألق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد في الأغنيات التي قدمها أمام الجمهور الكبير في مسرح أبوبكر سالم في الرياض، ونقل أجواء الحفل وسط تفاعل الجمهور الى أبعد حدود الأحاسيس والمشاعر، متنقلاً بين مجموعة من الأغنيات التي قدمها من أشعار نجم الأمسية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من بينها أغنيات «الميني ألبوم» الذي أعده وطرحه قبل الأمسية خصيصاً لغنائها في الحفل، متضمناً أربع أغنيات من أشعار الأمير.

الى جانب أغنيات «الميني ألبوم»، مسكين، بالأمس، نقطة، وأغنية يا ما تغير، قدم فؤاد مفاجآته بغنائه ميدلي طربي من أغنيات الفنان القدير محمد عبده وأشعار عبد الرحمن بن مساعد، تضمنت الأغنيات «ما هو عادي، والبرواز، وشبيه الريح»، حيث قدمها باحساسه وأسلوبه الذي وصل به الى قلوب الحاضرين في المسرح وعبر قناة mbc1 الناقلة للحفل بشكل مباشر.

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن تشرفه بالغناء في الأمسية.

