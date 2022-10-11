ليلى علوي تواجه سوء الحظ في «الحد الفاصل»

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يبدو أن سوء الحظ الذي واجه الفنانة المصرية ليلى علوي، في مسلسل «دنيا تانية» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان سببا في تعرضها لأكثر من أزمة ومنها إصابتها بـ 9 غرز، كما أنها لم تحصل على باقي مستحقاتها من قبل الشركة المنتجة حتى وقتنا هذا، يلازمها حتى الآن، حيث كانت تستعد لتجهيز أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية ومن بينهم مسلسل «الحد الفاصل» الذي كان من المفترض أن تشارك به في رمضان القادم.

وشهد المسلسل الجديد عدة أزمات كبيرة، خلال الفترة الأخيرة منها عدم اكتمال السيناريو والذي سوف يستغرق وقتًا طويلاً مما يتسبب ذلك في عدم لحاقه بالموسم الرمضاني إلى جانب عدم اكتمال فريق العمل وهو ما يعد أزمة خاصة وأن التعاقدات مع الفنانين بدأت مؤخرا على الموسم الرمضاني، كل هذا إضافة إلى مشاكل إنتاجية.

وللأسباب السابقة قررت الجهة المنتجة للعمل الجديد تأجيله لأجل غير مسمى، وهو ما يعني خروج ليلى علوي من السباق بعد توقف التحضيرات.

مسلسل «الحد الفاصل» ليس الأول لليلى الذي يتوقف قبل تصويره، حيث كان هناك مشروع سينمائي جديد قد اتفقت على تقديمه خلال الفترة المقبلة، قبل أن يتم توقف العمل، وتأجيله لأجل غير مسمي، كما حصل مع أحد الأعمال الدرامية التي كان من المقرر أن تعمل عليها لتقديمها على أحد المنصات الالكترونية، خلال شهر نوفمبر المقبل، إلا أن المشروع توقف بسبب ارتباط الجهة المنتجة له بعمل آخر في نفس التوقيت.

من جهة أخرى تتواجد ليلى علوي حاليا في روما من أجل المشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان الأمل السينمائي الدولي، بحضور عدد من النجوم العرب منهم يحيى الفخراني وإلهام شاهين، واللبنانية كارمن لبس وغيرهم.

جدير بالذكر أن ليلى علوي شاركت في دراما رمضان الماضي 2022 بمسلسل دنيا تانية، وضم العمل عدداً من النجوم منهم مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

