«باقة ورد» تنهي أزمة سعيد صالح وفكري صادق

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انتهى الخلاف بين الفنان فكري صادق وأسرة الراحل سعيد صالح، بعد أن حلَّت هند سعيد صالح ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، وقبلت الاعتذار من صادق وكان ذلك بحضور كل من الإعلامي أحمد شوبير، والناقد الفني طارق الشناوي.

وفاجأ نجل الفنان فكري صادق الجميع بالحضور وتقديم باقة من الورد لهند سعيد صالح كنوع من أنواع الاعتذار، وناشدت لميس الحديدي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنهاء الأزمة وقفل التحقيق بين الفنان فكرى صادق وهند سعيد صالح.

وكان فكري صادق، قد هاجم الفنان الراحل سعيد صالح في أحد البرامج التليفزيونية قائلا:هو من وجه القائمين على فيلم سلام يا صاحبي بالاستعانة بالفنان محمد متولي ليجسد دور خوليو بدلا منه.

فبعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى إلى جانب مجموعة من فناني الدراما الذين لم يأخذوا حقهم في التكريمات خلال السنوات الماضية، حل الفنان فكري صادق ضيفا مع بعض هؤلاء الزملاء على برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي على قناة ON E.

وتحدث فكري صادق عن بداية انطلاقته الفنية الحقيقية، وكيف تسبب فيلم سلام يا صاحبي في لفت الأنظار إليه في الشارع المصري، وكان رد لميس الحديدي «طبعا عادل إمام وسعيد صالح»، ليرد فكري صادق ردا مثيرا للجدل حيث قال: «هو عادل إمام، سعيد صالح ممثل في منه كتير، إنما هو بالنسبة لي عادل إمام، وبعد إذنكم دي آراء» في محاولة منه لكف أي محاولة لإنصاف اسم سعيد صالح خلال المقابلة.

وعلقت هند سعيد صالح على تصريحات فكري صادق في البداية رداً ساخراً، حيث قالت تعقيبا عبر حسابها على فيسبوك: «ما هذه اللذاذة يا أستاذ فكري، أنا لن أرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد التعليقات على كلام حضرتك واضحة والجمهور قائم بالواجب».

من ناحيته كتب مراد فكري صادق اعتذارا لهند سعيد صالح عما بدر من والده، طالبا منها العفو عنه لكبر سنه.

فوجئ الجمهور بعد ساعات من تصريحات الفنان فكري صادق مع لميس الحديدي، بإحالته للتحقيق، وهو ما استنكره البعض ظنا منهم أن رأيه هو السبب في ذلك ولكن الحقيقة غير ذلك.

