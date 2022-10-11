بُشرى ونجوم «الليل».. جيران

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شاركت الفنانة بُشرى صور كواليس بوستر أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «الليل»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

وظهرت «بُشرى» على شاطئ البحر، مرتدية فستاناً أنيقاً مكشوف البطن، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع بعض الإكسسوارات ذهبية اللون.

وحكت تفاصيل جلسة التصوير قائلة: كنت في الإجازة مع الأولاد في الساحل الشمالي وقمت بجلسة تصوير ولم أتعاون مع ستايلست ساعدني فريق عملي، وفكرة ظهوري وكأنني أمسك القمر أو الشمس كما فسرها البعض هي فكرتي، أنا في حالة كونية مختلفة.

وكشفت «بُشرى» أنها ستطرح ألبومها «حتة تالتة»، على مدار العام بمعدل أغنية كل شهر أو شهراً ونصف الشهر، موضحة أن «فكرة طرح أغاني الألبوم كاملة كما كان يحدث في الماضي لم تعد موجودة الآن لذا فضلت أن تعود لجمهورها بالطريقة الجديدة، ووصفت ألبومها بالمتنوع الذي يضم كل الأشكال الغنائية».

وتخطت أغنية «الليل» للنجمة بشرى، حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد 3 أيام فقط من طرحها، بالإضافة إلي نسب الاستماع المرتفعة على منصات أخرى.

أغنية «الليل» من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي والبوستر من تصوير محمود عبدالسلام وماستر Mike Russell، وتم التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام مي مرسي.

