«The Woman King» يتصدَّر شباك التذاكر عالمياً

حقق فيلم الإثارة والتشويق The Woman King إيرادات مميزة بـ شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 18 مليون دولار، وذلك بعد 3 أيام عرض.

وعلى الرغم من أن إيرادات فيلم The Woman King ليست بالنجاح الكبير، لكنها بمثابة نجاح مميز مُقارنة بميزانية الفيلم والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار. وحاز فيلم The Woman King إعجاباً واسعاً بين الحضور بمهرجان تورنتو السينمائي، ولقي استحساناً واسعاً بين لجنة التحكيم بمهرجان تورنتو لعام 2022.

يأتي فيلم The Woman King من بطولة النجمة فيولا ديفيس، والتي حازت جائزة الاوسكار لعام 2016 لـ فئة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم fences، كما حقق الفيلم إيرادات مميزة بـ شباك التذاكر العالمي.

وتدور أحداث فيلم The Woman King في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يسرد العمل قصة ملحمة تاريخية مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل في مملكة داهومي، وهي إحدى أقوى دول قارة أفريقيا في القرنين 18 و19، والعمل يأتي من إخراج جينا