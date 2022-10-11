«مداد أخير» المغربي حصد 3 جوائز في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

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حصد الفيلم المغربي «مداد أخير» 3 جوائز في حفل اختتام الدورة العاشرة من «مهرجان الأردن الدولي للأفلام»، الذي اختتم فعالياته مساء الأحد 2/10/2022، في المركز الثقافي الملكي بعمان ووزع أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري بحضور نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي ومدير مدير المسرح والفنون البصرية مدير المهرجان عبد الكريم الجراح، الجوائز على الفائزين باختيار لجنة التحكيم المكونة من المخرج المصري خيري بشارة والدكتور علي الربيعات والدكتور عامر غرايبة من الأردن.

وفاز فيلم «مداد أخير» بجوائز: «أفضل عمل متكامل» و«أفضل سيناريو» و«أفضل إخراج». وذهبت جائزة أفضل ممثل للأردني محمد الابراهيمي عن فيلم «الدفينة»، وجائزة «أفضل ممثلة» للإيطالية صابرينا عن فيلم «ذاكرة»، ونال الفيلم الصيني «جدي وحيوي» جائزة «أفضل مونتاج»، وفاز الفيلم الأوزباكستاني «على طريق الحرير» بجائزة «أفضل إضاءة وتصوير»، فيما حجبت جائزة «أفضل موسيقى تصويرية».

وكانت دورة المهرجان انطلقت الأربعاء الماضي، بحضور ضيوف الشرف، الفنانين العراقيين جواد الشكرجي والاء نجم والمخرج الفلسطيني رائد دزدار، وشارك الشكرجي ونجم في ندوة «السينما والحياة» التي أدارها الاعلامي المصري إخاء شعراوي. كما أقيمت على هامش المهرجان، ورشة «إدارة الانتاج السينمائي» بإشراف الفنان هزاع البرماوي، وشارك بها طلبة من كليات الفنون في الجامعات الأردنية ومهتمون بالفن السابع، كما عقدت ندوتان تقييميتان شارك بهما الناقد السينمائي ناجح حسن والدكتور طارق حداد والناقد احمد الخطيب، للحديث عن الأفلام الأردنية الثلاث المشاركة في المهرجان، وهي «الدفينة»، و«حيّ» و«صندوق الأمنيات».

