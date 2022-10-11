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جورج وأمل كلوني يكشفان سبب ندمهما


احتفل الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل كلوني بعيد زواجهما الثامن وحلا ضيفين على احد البرامج « ليتكلما عن حياتهما معاً». وعند سؤالهما عن طفليهما التوأم، أكد كلوني أن الولدين يمتلكان موهبة في تعلم اللغات، وتحدث عن ندمه بتعليمهما اللغة الإيطالية، حيث إنه لا يجيدها وبالتالي يجد صعوبة في التواصل معهما بعض الشيء.
وقال جورج كلوني: «لقد ارتكبنا خطأ فادحاً. علمناهما الإيطالية لكننا لا نتحدث الإيطالية. وبالتالي يمكن أن يؤذوننا بها، ولا نعرف حقاً ما يقولانه».
وأضاف مازحاً: «أنا من كنتاكي، اللغة الإنجليزية هي لغتي الثانية».


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