Top Movies

إضاءات

Smile فيلم رعب. للمخرج باركر فين. والنجوم مثل: سوزي باكون وكيثلين ساسي وجيسي آشر. Dont Worry Darling فيلم دراما وغموض وإثارة. للمخرج آوليفيا ويلدي. والنجوم مثل: هاري شايلز وآوليفيا وايلد وفلورنس بيو. The Woman King فيلم أكشن ودراما وتاريخي. للمخرج جينا برنس بيتوود. والنجوم مثل: فيولا ديفيس وهيرو فانيز تيفن وجون بويجا. Avatar فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون. والنجوم مثل: سام وريثنغتون وذوي سالدانا وسيغورني ويفر. Ponniyin Selvan: Part One فيلم أكشن ودراما وعائلي. للمخرج ماني راتنام. والنجوم مثل: آيشواريا داي وفيكرام وكارتي. Bullet Train فيلم أكشن وكوميدي وإثارة، للمخرج ديفيد ليتش. والنجوم مثل: براد بيت وجوي كينج وآرون جونس. Barbarian فيلم «إثارة ورعب» للمخرج زاك كريجر، والنجوم مثل: بيل سكار سجارد وزاك كريجر وجورجينا كامبل. Dc League OF Super -Pets فيلم رسوم متحركة وأكشن و مغامرات. للمخرج جارد سيترن. والنجوم مثل: دوين جونسون وكيفن هارث وكيت ماكينون. Top Gun :Maverick فيلم أكشن ودراما، للمخرج جارد سيترن. والنجوم مثل: توم كروز ومايلز تيلر وفال كيلمر.