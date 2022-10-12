إسرائيل تحتجز 130 ألف مقدسي كرهائن

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- عمان- الوكالات: حولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مخيم شعفاط وبلدة عناتا (5 كيلومترات شمال القدس المحتلة) إلى ساحات تنكيل بالفلسطينيين بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مداخلها، فارضة بذلك حصارا على الأهالي في شمال القدس. واحتجز جنود الاحتلال قرابة 130 ألف مقدسي يقطنون في تلك الأحياء كرهائن بحجة البحث عن مطلوبين، وتحولت تلك الأحياء إلى ساحة حقيقية للحرب حيث شرع جنود الاحتلال بتفتيش عشرات المنازل واستهداف المواطنين وإطلاق قنابل الغاز، وقنابل الصوت، والأعيرة «المطاطية» تجاه المواطنين ومنازلهم.

من جهة ثانية اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ثاني أيام «عيد العرش اليهودي». وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه. وأضافت أن اقتحامات المستوطنين جاءت على شكل مجموعات متتالية، حيث نفذوا جولات استفزازية وسط دعوات لتلاوة جماعية لمقاطع من التلمود في ساحات المسجد. فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تكريس الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى كخطوة لتهويده بالكامل.

وفي عمان أدانت وزارة الخارجية الأردنية، امس «الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من الشرطة الإسرائيلية»، وفقا لبيان صادر عنها.

وطالبت إسرائيل بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، «بصفتها القوة القائمة بالاحتلال»، بحسب بيانها. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن «الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد، ويمثل اتجاها خطيرا يجب وقفه فورا». كما شددت أن «المسجد الأقصى/ الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه».

