لبنان وإسرائيل يقبلان المسودة النهائية لـ«حدود الغاز»

عربيات ودوليات

بيروت- القدس المحتلة- الوكالات: أعلن لبنان وإسرائيل امس قرب التوصل إلى «اتفاق تاريخي» لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط الغنية بالغاز مع لبنان بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة «جميع مطالب» الطرفين بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي البلدين.

وفي بيروت أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس ميشال عون تسلم من المفاوض اللبناني الياس بوصعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية. وقال إن «رئاسة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض مرضية للبنان لاسيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة». ورأى البيان أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وأملت رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لابيد، إن «إسرائيل ولبنان توصلا لاتفاق تاريخي فيما يخص ترسيم الحدود البحرية». وأضاف أن «مجلس الوزراء الأمني سيجتمع، اليوم، ويعقب ذلك اجتماع الحكومة للموافقة على الاتفاق». وأكد لابيد أن «الاتفاق مع لبنان يلبي كافة مطالب إسرائيل القانونية والأمنية والاقتصادية».

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كرين الهرار، في حديث إذاعي امس إن إسرائيل اتخذت مواقف أكثر تصلباً وإن الجانب اللبناني تراجع عن بعض مطالبه وأضافت أن اسرائيل راضية عن المسودة الأميركية وأن جميع المطالب الإسرائيلية قد تمت تلبيتها.

وفي سياق متصل أكد مسؤول إسرائيلي أن «جميع مطالب إسرائيل تمت تلبيتها في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان».وقال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، تعقيبا على سير المفاوضات، إنه «التعديلات التي طلبناها قد قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي».

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه وفق الترتيبات مع الإدارة الأميركية، سيقوم لبنان أولا بالتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وبعد ذلك إسرائيل. ومن المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق على الكنيست، على أن تقرر بعد ذلك إن كانت ستطلب التصويت عليه في الهيئة العامة. ومن المستبعد أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من التوقيع رسميا على الاتفاق قبل موعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل في الأول من نوفمبر المقبل.

