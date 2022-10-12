واشنطن تتهم قادة العراق بـ «الفشل»

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واشنطن- بغداد- الوكالات: وجّهت واشنطن امس انتقادات الى القادة العراقيين باعتبارهم فشلوا بعد عامٍ من الانتخابات المبكرة في حلّ خلافاتهم السياسية، مشددة على رفض العنف، وداعية لمسارٍ سلمي للخروج من الازمة.

واكدت الولايات المتحدة ان القادة العراقيين فشلوا في حل خلافاتهم وعليهم اللجوء الى الحوار مشددة على ان العنف في البلاد غير مقبول. ودعت وزارة الخارجية الاميركية في بيان جميع الأطراف العراقية إلى اتخاذ مسار سلمي شامل للخروج من الأزمة السياسية.

وقال نيد برايس المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية «قبل عام، صوت العراقيون في انتخابات مبكرة ذات مصداقية على أمل أن تسفر عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي لكنه ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية». وأشار الى ان «الولايات المتحدة تؤيد إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً وتابع «نضم صوتنا إلى العديد من أصدقائنا العراقيين في التأكيد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي».

وأضاف المتحدث الاميركي انه «في الوقت الراهن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وضمان الهزيمة الدائمة لـ«داعش» والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ».

وكانت بريطانيا اكدت الاثنين ان اعمال العنف التي شهدها العراق خلال الاسابيع الاخيرة لايمكن السماح بتكرارها في اشارة الى الصدام المسلح الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط بغداد في 29 أغسطس الماضي بين مسلحي التيار الصدري والاطار التنسيقي. وقال السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون ان الاشهر الاثنا عشر الماضية من الجمود قد عززت دعوات الاصلاح لاعادة التواصل بين النخب السياسية في العراق والشعب العراقي.

الى ذلك فشل لقاء سياسي في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق في الاتفاق على موعد لانتخاب رئيس للجمهورية حيث بحث وفد من «ائتلاف ادارة الدولة» برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعضوية رئيس تحالف «السيادة» السني خميس الخنجر والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني والقيادي في «الاطار التنسيقي» الشيعي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة لكن الاطراف لم تصل الى اتفاق بشأن موعد محدد لعقد جلسة انتخاب الرئيس بسبب خلافات الحزبين الكرديين الرئيسيين.

ودخلت الازمة السياسة في العراق امس عامها الثاني في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح ملحة.

