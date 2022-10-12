القاهرة تستضيف احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»

عربيات ودوليات

أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «الحكومة المصرية حريصة، من خلال هذه الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأن هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهما سياسيا وتوافقا في الرؤى بين قيادتي البلدين».

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «استعرضنا في اجتماع مجلس الوزراء 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، التي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة؛ احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر».

وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التي تُـنظم على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 26- 28 من شهر أكتوبر الحالي.

وتتضمن الاحتفالية في اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضاً لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.

و تُختتم الاحتفالية بحفل فنيّ ثقافيّ ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.

