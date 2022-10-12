«توتال» ستبدأ «إجراءات التنقيب» في المياه اللبنانية بضمانات أميركية

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، من ممثلي شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، وذلك بعد التوصل لاتفاق لترسيم الحدود مع إسرائيل. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، اجتمعا مع وفد من «توتال» ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه. وخلال الاجتماع طلب ميقاتي من ممثلي «توتال» المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. وقال فياض بعد الاجتماع «الحديث كان إيجابيا جدا في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وان شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل «قانا» من دون مشاركة أحد فيه». وأشار إلى أنه «إضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة «توتال» والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتا إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية»، مؤكدا أن «العمل سيكون جديا على هذا الموضوع وهذا ما وعدتنا به شركة «توتال» وهذا أمر إيجابي جدا بالنسبة للبنان وسيسمح له أن يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط». وذكر مصدر أن واشنطن قدمت ضمانات للشركة الفرنسية كي تباشر التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بما فيها حقل قانا، بمعزل عن مسار المفاوضات بين الشركة الفرنسية وإسرائيل. وأضاف أن صيغة العرض لم تتضمن إشارة إلى أن خط العوامات البحرية هو حدود رسمية بين لبنان وإسرائيل وسيسمح ذلك لبيروت بتحويل هذا الخط إلى نقط متحفظ عليها سيبت في شأنها عند ترسيم الحدود البرية لاحقا.