300 منطقة أوكرانية «بلا طاقة».. وموجة صاروخية ثانية

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عواصم - الوكالات: دوت صافرات الإنذار مجددا في أنحاء أوكرانيا بعد يوم من قصف روسي مكثف على مدن عديدة بينها العاصمة، وبينما تعهدت واشنطن وعواصم أوروبية بتوسيع دعمها لكييف، حذرت موسكو الغرب من التدخل المتزايد في الحرب.

فقد أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في ساعات صباح امس إطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا، إيذانا باحتمال تعرض البلاد لوابل جديد من الصواريخ الروسية.

وأعلن الحاكم الأوكراني لمقاطعة زاباروجيا تعرض أحياء وسط المدينة لقصف جديد من قبل القوات الروسية. في موازاة ذلك أعلنت السلطات المحلية في لوغانسك قصف القوات الأوكرانية مدينتي ستاخانوف وروبيجني بصواريخ هيمارس الأميركية في حين تحدث قادة دونيتسك الموالون لروسيا عن مقتل امرأة وإصابة 19 مدنيا جراء القصف الأوكراني. أما إدارة خيرسون الموالية لروسيا فقالت إنها أفشلت محاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات وضرب جسر أنتونوفسكي. وكانت القوات الروسية قد قصفت الاثنين للمرة الأولى منذ 4 أشهر العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أوكرانية أخرى.

وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأن حصيلة ضحايا القصف الروسي بلغت 19 قتيلا و105 جرحى، كما قالت الشرطة إن القوات الروسية أطلقت 84 صاروخا، وإن الدفاع الأوكراني أسقط 43 منها. وقالت الشرطة الأوكرانية إن 70 منشأة تضررت، منها 29 منشأة من البنية التحتية الحيوية، و35 مبنى سكنيا. وانقطعت الطاقة عن أكثر من 300 منطقة في أنحاء أوكرانيا بعد الهجمات، وفق أجهزة الطوارئ. كما أفاد المصدر نفسه بأن روسيا نفذت صباح امس ضربة استهدفت زابوريجيا، المدينة الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في منطقة أعلنت موسكو ضمها.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله امس إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني. وأضاف ريابكوف «نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى».

وتوالت ردود الفعل الأميركية والأوروبية على الهجمات الروسية الأخيرة، حيث أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن صدمتهم، وتعهد قادة أوروبيون بتقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف. ووعدت وزارة الدفاع الألمانية بتسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوي متطورة خلال أيام. كما ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال مع نظيره الأوكراني بالهجمات الروسية التي استهدفت مدنا في أوكرانيا بما في ذلك كييف، وتعهد بايدن في الاتصال بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

