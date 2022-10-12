لافروف يحذر من «تضخيم مصطنع» للتهديد النووي

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موسكو - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. وقال لافروف على الهواء من قناة «روسيا 1» التلفزيونية امس «أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام. ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع».

كما نصح لافروف المحللين وعلماء السياسة بتحمل المسؤولية قدر الإمكان في تصريحاتهم العامة وعدم لعب «مثل هذه الألعاب» ما يؤجج الخطاب إلى أقصى حد. وأضاف لافروف أن أولئك الذين يتكهنون في الغرب بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية يجب أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم، وقال «آمل أن أولئك الذين يتكهنون باستمرار حول موضوع الحرب النووية، حول موضوع الاستفزازات من قبل روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، آمل أن يدركوا مسؤوليتهم».

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال ريابكوف لوكالة «سبوتنيك» الروسية «تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل». وأضاف «علي أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية».

