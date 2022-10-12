«IAEA» تتهم إيران بتوسيع التخصيب «تحت الأرض»

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فيينا - الوكالات: كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية»IAEA» في تقرير لها، أن «إيران تمضي قدما في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع نطنز النووي تحت الأرض».

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية إن «ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي. آر-6»، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن». وأشار التقرير، إلى أن «طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك». وأوضحت الوكالة أن «مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي «آي. آر-4» و6 مجموعات من أجهزة «آي. آر-2إم»، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب». وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي الشهر الماضي، «استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية». وقال غروسي، عبر تويتر إنه «التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي»، مضيفا «تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران». على صعيد اخر أوقفت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص على هامش تجمع لعمال في منطقة حيوية للانتاج النفطي بجنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول امس. وتعد عسلويه الواقعة في محافظة بوشهر والمطلة على الخليج، من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران، لاسيما حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز. وقال حاكم المدينة علي هاشمي إن «عمالا في مصنع للبتروكيماويات يقع في عسلويه، نظموا تجمعا نقابيا» الإثنين وفق ما نقلت وكالة «فارس». وأضاف «للأسف، اخترق بعض الانتهازيين التجمع»، وقاموا «بإضرام النيران ببعض الأكشاك الموجودة في الموقع إضافة الى بعض حاويات النفايات». وأشار الى أنه «مع تدخل قوات الأمن، تم تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف عدد منهم»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

