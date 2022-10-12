مصر تنفي إرسال مراقبين إلى «استفتاءات أوكرانيا»

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: نفت الحكومة المصرية، ارسال مراقبين لمتابعة الاستفتاءات التي تم تنظيمها فى أوكرانيا أخيراً. ونفى السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية «بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات»، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.

وذكر البيان «ردا علي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة فى بطولة العالم للإسكواش المرتقب تنظيمها في مصر فى ديسمبر المقبل نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها فى أوكرانيا أخيراً، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات». وكانت أوكرانيا أعلنت، أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي. وأضاف البيان أن «مراقبين ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي».

