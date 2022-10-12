أردوغان يستقبل أمير قطر بإسطنبول الجمعة

عربيات ودوليات

قالت وكالة أنباء تركية، أمس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة إسطنبول بعد غد الجمعة. ومن المقرر أن يرأس الزعيمان اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والتي تبحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ووفقاً لوكالة أنباء تركيا فقد وقع البلدان 83 اتفاقاً منذ تأسيس اللجنة المشتركة عام 2014. وزار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسطنبول منتصف مايو الماضي، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس التركي، بحثا خلاله «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، وسبل تعزيزها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وطور البلدان مزيداً من العلاقات في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يشارك 3 آلاف جندي تركي في تأمين مونديال قطر 2022 الذي سينطلق في 20 نوفمبر المقبل.